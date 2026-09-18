«Полвека скорости и мастерства»: Песошин выступил на юбилее автоспорта в Челнах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На тестовом полигоне «КАМАЗ-МАСТЕР» прошли тестовые заезды, приуроченные к 50-летию автоспорта в Набережных Челнах.

На торжественной церемонии выступил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин:

«Уважаемые участники, гости мероприятия, дорогие ветераны автоспорта, спортсмены, тренеры, партнеры, друзья! Я рад приветствовать всех. От имени правительства Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, от имени правительства республики и от себя лично мы отмечаем знаменательную дату — тридцатилетие автомобильного спорта столицы автопрома нашей республики. Полвека скорости, мастерства, преданности своему долгу для Набережных Челнов!», – передает слова премьер-министра РТ корреспондент «ТИ-Спорта».

Песошин подчеркнул, что за эти пять десятилетий через красные ралли прошли сотни пилотов, механиков, инженеров и организаторов, и важно помнить первые трассы, первые победы и тех, кто стоял у истоков этого движения.

«Я хочу выразить слова благодарности ветеранам движения, тренерам, гонщикам — своим примером вы демонстрируете подрастающему поколению настоящий характер и стремление к победе. Благодаря вам молодежь видит достойный пример, а город — новые горизонты развития. Автоспорт продолжает развиваться! Появляются новые дисциплины, техника, имена. Уверен, что следующие автоспортивные сезоны будут не менее яркими и успешными. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, новых рекордов, безопасных трасс, автоспорту — дальнейшего развития и новых имен!» — сказал Песошин.

В рамках празднования была организована выставка гоночной техники, где можно было вблизи увидеть спортивные КАМАЗы.

Кроме того, команда выпустила цикл из четырех фильмов, посвященных истории автоспорта в Набережных Челнах.

После торжественной речи состоялась церемония вручения государственных наград. За значительный вклад в развитие автоспорта и многолетнюю преданность своему делу государственные награды были вручены ветеранам движения, тренерам, гонщикам, механикам и организаторам соревнований.