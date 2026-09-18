В Детской поликлинике №2 Казани открылась молельная комната

Фото: пресс-служба уполномоченного при Раисе РТ по защите прав потребителей

Сегодня в Детской городской поликлинике №2 Казани состоялось торжественное открытие молельной комнаты для совершения намаза. Это семнадцатая молельная комната, открытая в Татарстане Ассоциацией предпринимателей-мусульман, сообщили в пресс-службе уполномоченного при Раисе РТ по защите прав потребителей.

В церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, помощник Раиса РТ – Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, заместитель министра здравоохранения РТ – начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов и главный врач поликлиники Марат Мазитов.

В приветственном слове муфтий Татарстана подчеркнул значимость мероприятий, связанных с халяльным образом жизни. Он отметил, что проект направлен на создание условий для верующих, чтобы они могли находить комфортные места для молитвы, включая детские сады, медицинские и образовательные учреждения. Муфтий выразил благодарность всем участникам проекта.

Айдар Шагимарданов поблагодарил руководство республики и Духовное управление мусульман РТ за поддержку инициатив ассоциации, которая берет на себя все расходы по обустройству и содержанию молельных комнат.

Фарид Абдулганиев напомнил, что инициативу Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ по открытию молельных комнат в торговых центрах и общественных пространствах в 2020 году поддержал Раис РТ Рустам Минниханов на одной из встреч с предпринимателями.

«Это пример того, как бизнес и власть работают вместе ради простых человеческих ценностей», — отметил бизнес-омбудсмен РТ.

«Когда болеет ребёнок – а это случается в каждой семье, – что может быть естественнее для родителя, чем помолиться о его здоровье? Наша республика – многоконфессиональная. Здесь живут люди разных вероисповеданий. И очень важно, что у них есть возможность помолиться рядом с ребёнком, не уезжая далеко от него. В минуту тревоги это особенно важно», – сказал Фарид Абдулганиев.

Главврач поликлиники Марат Мазитов отметил, что открытие молельной комнаты – еще один шаг к тому, чтобы поликлиника была не только местом лечения, но и местом, где человек чувствует поддержку в трудную минуту.

«Важную роль играет душевное тепло, общение и молитва. Это помогает создавать более целостный подход к лечению и поддержанию здоровья», – сказал он.