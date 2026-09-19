В Татарстане сохранится сухая погода и потеплеет до +23 градусов

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Сегодня, 19 сентября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее по-осеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

При этом скорость юго-западного ветра не превысит 5–9 м/с.

После холодной (от 2 до 7, кое-где на западе – до 10 градусов выше нуля) ночи воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до +18, +23 градусов (в столице РТ – до +19, +21).

Прежде «Татар-информ» сообщал об ожидающемся после дождей приходе в Татарстан сухой погоды с теплыми днями и холодными ночами. Подробнее о характере бабьего лета в регионе читайте в материале агентства.