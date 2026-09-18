В Татарстане по итогам первого дня голосования явка избирателей достигла 36,8%

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По данным ГАС «Выборы», на 20.00 18 сентября по московскому времени в Татарстане проголосовали 36,8% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

«Жалоб на нарушения избирательного законодательства, влияющие на ход голосования, в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан не поступало», – добавили в пресс-службе.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.