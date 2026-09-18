Режиссера Андрея Звягинцева* признали иноагентом

Кинорежиссер Андрей Звягинцев* внесен в список иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Министерства юстиции РФ.

«Звягинцев принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – рассказали в ведомстве.

Также в список иноагентов внесли журналиста Михаила Шевелева*, политика Павла Иванова*, общественного деятеля и блогера Ержана Тургумбая* и проект «Анархист-35»*.

*Признаны иноагентами на территории РФ