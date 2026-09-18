Мухаметшин похвалил Чистопольский район за обмен студентами с вузами Китая

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня Почетный Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин принял участие в торжественном открытии аудитории китайского языка имени Петра Кафарова в Чистопольском филиале Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

В церемонии также участвовали заместитель председателя Комитета Госсовета по социальной политике Ольга Воронова, председатель Исполкома Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – Новый век» Алсу Тарханова, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, руководство университета, преподаватели и студенты.

Согласно данным пресс-службы, сегодня Чистополь активно развивается в контексте российско-китайского сотрудничества. Действуют соглашения об установлении побратимских связей Чистопольского района с китайскими партнерами, а также свыше десяти документов о сотрудничестве муниципального филиала КИУ с вузами Китая.

Открытие аудитории состоялось в перекрестный Год российско-китайского сотрудничества в области образования.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Учить языки нужно с детства. Сейчас республика взяла такой тренд, и мы очень много внимания уделяем изучению иностранных языков, в том числе китайского. Ваш район активно проводит обмен студентами, заключены и работают соглашения. Укрепление дружбы и согласия на таком уровне для нас очень дорого», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Аудитория названа в честь Петра Кафарова не случайно. Человек, посвятивший десятилетия изучению Китая и развитию связей между двумя культурами, начинал свой образовательный путь на Чистопольской земле. Он родился в 1817 году в Старошешминске Чистопольского уезда Казанской губернии.

Первые серьезные шаги в образовании будущий выдающийся востоковед сделал именно здесь: он обучался в Чистопольском духовном училище, а затем продолжил образование в Казанской духовной семинарии. Позднее судьба привела его в Санкт-Петербургскую духовную академию, а затем – в Китай.

Как передает пресс-служба Госсовета РТ, приняв монашеский постриг с именем Палладий, он вошел в состав Российской духовной миссии в Пекине. Палладий Кафаров глубоко изучал китайский язык, историю, культуру и религию этой древней цивилизации. Он стал одним из основоположников российской академической синологии, участвовал в дипломатической деятельности и оставил богатое научное наследие: труды, переводы и материалы по истории и культуре Восточной Азии. Одним из результатов его многолетнего труда стал фундаментальный китайско-русский словарь.