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Культура 18 сентября 2026 19:36

Казанская студия «Кинофест» выступила продюсером фильма об исследователе Арктики

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Казанская студия «Кинофест» продюсирует документальный фильм об исследователе Арктики Николае Ловелиусе.

Академик Николай Ловелиус родился в 1935 году в городе Староконстантинове Украинской ССР. Он совершил более 50 экспедиций в Арктику и субарктические регионы, исследовал один из самых северных лесных массивов в мире – Ары-Мас на полуострове Таймыр, а также работал в зоне падения Тунгусского метеорита.

В данный момент съемки проходят в Санкт-Петербурге. Ранее они были организованы на Таймыре и во Владивостоке. Сам Ловелиус, ныне профессор РГПУ имени А. Герцена, также принимает участие в работе над фильмом.

Режиссер фильма – Татьяна Канаева. Продюсер – директор студии «Кинофест» Светлана Бухараева.

Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

#кино
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