«Всегда участвовал в выборах»: ветеран СВО проголосовал в Бавлах

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В Бавлах ветеран специальной военной операции Эльвер Рамазанов проголосовал на избирательном участке №1037 в школе №7. Для 57-летнего мужчины участие в выборах стало продолжением многолетней традиции.

«Я всегда, всю жизнь участвовал в выборах – считаю это своим долгом. И сегодня вновь его исполнил, сделал осознанный гражданский выбор», – сказал Эльвер Рамазанов.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

С августа 2024 года по март 2026-го он служил в зоне специальной военной операции, был штурмовиком на Покровском направлении. За проявленную доблесть Эльвер Флюрович награжден медалями «За отвагу» и участника СВО.

Рамазанов также участвовал в Афганской войне. «Меня воспитывали в духе патриотизма. Я прошел Афганскую войну, затем защищал Родину в специальной военной операции. Хочу пожелать ребятам, которые сейчас на передовой, терпения и скорейшего возвращения домой», – отметил ветеран.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8:00 до 20:00.