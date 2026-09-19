«Ъ»: Запрет на экспорт дизеля планируют продлить до конца октября

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Правительство России намерено из-за необходимости закрыть потребности внутреннего рынка продлить эмбарго на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября текущего, 2026 года. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака 14 сентября, со ссылкой на информированные источники пишет газета «Коммерсантъ».

Официального о продлении дизельного эмбарго пока не объявлено. В начале сентября Александр Новак обещал, что экспорт будет возобновлен по мере накопления запасов внутри страны. Прежде до половины произведенных в России объемов дизеля ежегодно отправлялось на экспорт.

Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлялось в конце июля, а затем в конце августа. При этом ограничения для непроизводителей действуют до 31 января следующего, 2027 года.

В августе продление ограничений на экспорт дизеля инициировали операторы независимых автозаправок. Соответствующую просьбу Правительству тогда направил Российский топливный союз (РТС). В письме упоминалось, что независимые сети вынуждены покупать или импортное топливо, или мелкооптовые партии самовывозом с базисов вертикально интегрированных нефтяных компаний, хотя в таких случаях стоимость существенно выше биржевых индикаторов, которые жестко ограничены регуляторами.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин подтвердил, что даже при закрытом экспорте спрос на дизель продолжает превышать предложение для независимых операторов, а сам рынок еще не восстановился после повреждений НПЗ из-за ударов украинских беспилотников.

В свою очередь на глобальном рынке дизеля за последние месяцы на фоне геополитических и логистических шоков выросли на 30–40%, приближаясь к многолетним максимумам. Зарубежные поставки из РФ сократились до 234 тыс. баррелей в сутки, что фактически означает изъятие примерно 10% мирового предложения.

По данным Американской автомобильной ассоциации, к середине сентября средняя цена дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла исторического рекорда в 6,2 доллара за галлон (3,79 литра). На этом фоне Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от ударов по объектам в РФ, связанным с производством дизтоплива. На следующий день, 14 сентября, он объявил о согласии России и Украины отказаться от атак по энергетике, но его заявление не подтвердилось.

Вместе с тем котировки дизтоплива на Петербургской бирже активно снижались в первую неделю сентября, оставались стабильными вторую неделю месяца и начали расти с 15 сентября, когда цена превысила 70,5 тыс. рублей за тонну. В рознице же стоимость дизеля пока снижается.

Согласно данным Росстата, по стране с 8 по 14 сентября средняя цена дизельного топлива уменьшилась на 0,3%, с 88,44 до 88,05 рубля за литр. В Татарстане она осталась неизменной – 80,98 рубля.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Президент РФ Владимир Путин сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.