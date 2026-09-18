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Общество 18 сентября 2026 17:26

В ходе конкурса «Всей семьей на выборы» определился обладатель спецприза

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В ходе конкурса «Всей семьей на выборы» определился обладатель спецприза
Фото: группа «Татарстан Алга» в «ВКонтакте»

В рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» обладателем спецприза – планшета Samsung – благодаря выигрышу в специальной номинации «Самая дружная семья» стал Раиль Давлетов. Розыгрыш проводится среди тех, кто проголосовал сегодня. Информация о победителях публикуется в группе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Девятый по счету в рамках конкурса iPhone 17 достался Диляре Абзаловой.

Конкурс проходит 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участвовать в нем может любая семья из Татарстана. Для этого необходимо опубликовать фотографию в период с 8.00 18 сентября до 20.00 20 сентября с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего участники конкурса могут выиграть три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.

#Выборы-2026 #фотоконкурс
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