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Политика 18 сентября 2026 18:20

По России явка на выборах в Госдуму достигла 21,58%

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По России явка на выборах в Госдуму достигла 21,58%
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва в целом по стране к 18.00 по московскому времени достигла 21,58%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РФ, передает ТАСС.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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