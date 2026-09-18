Танцы зумеров и розыгрыш первых iPhone: как голосуют в Татарстане

В Татарстане началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Минниханов и Мухаметшин уже отдали свои голоса, четыре семьи получили iPhone 17, а на одном из казанских участков избирателей встречают стюарды и бортпроводники. Подробности – в обзоре «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кто из известных татарстанцев уже проголосовал

Раис Татарстана Рустам Минниханов проголосовал в числе первых вместе с супругой Гульсиной Миннихановой. Они опустили бюллетени в урну на избирательном участке №42, который работает в первом здании КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На выборах также проголосовал Почетный Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он пришел на участок вместе с супругой Луизой Мухаметшиной. Об участии в голосовании Мухаметшин сообщил в своем канале в «Максе».

Фото: канал Фарида Мухаметшина в «Максе»

«Уважаемые татарстанцы, призываю и вас голосовать за кандидатов, которых вы знаете, которым доверяете, которые заслужили авторитет своими делами. Давайте не будем равнодушными!» – написал Мухаметшин на татарском языке.

Свой голос отдала Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и сообщила в своем официальном канале в «Максе». «Участие в выборах – это важная часть нашей гражданской жизни!» – написала она.

Фото: канал АИР РТ в «Максе»

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина проголосовала на участке №54 в гимназии №3 Казани, сообщила пресс-службы ведомства.

«Призываю граждан не упустить возможность внести вклад в собственное будущее, в развитие страны и жизнь наших детей. Воспользуйтесь своим конституционным правом! Не оставайтесь равнодушными – успейте выразить свою позицию. Инвестируйте в завтрашний день, в Республику Татарстан и Российскую Федерацию!» – обратилась она к жителям республики.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах на избирательный участок в школе №23 пришел мэр города Наиль Магдеев, сообщается на официальном сайте города.

«Сегодня, в условиях специальной военной операции, наша страна сдает серьезный политический экзамен. Мы избираем Государственную Думу, и для каждого гражданина важно, какие силы будут в ней представлены и чьи интересы станут отстаивать депутаты. От этого зависит настоящее и будущее нашей страны, республики, города и каждого из нас», – заявил Магдеев.

В Елабуге утром проголосовал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, говорится на сайте республиканского ведомства.

«В непростые времена общество держится на сплоченности и ответственности каждого. Мы выбираем не просто кандидатов – мы выбираем вектор развития и стабильность на годы вперед. Призываю граждан не оставаться в стороне: участие в выборах – это проявление доверия к будущему и уважения к собственному выбору», – отметил Ханифов.

Зумерские танцы, Дед Мороз и супергерои

В соцсетях появляются фото и видео необычных избирателей из Казани. Так, на участке для голосования №67 молодые люди поколения зумеров включили на большой колонке вирусный трек рэпера Gazan («67 (Six Seven)»), который построен на интернет-меме.

В группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте» появились фото избирателя в костюме Деда Мороза, который пришел на выборы в Заинске вместе с сыном в костюме мышонка и супругой в новогоднем колпаке.

Некоторые приходят голосовать в национальных татарских костюмах или с домашними питомцами.

Необычный формат организовали на избирательном участке в здании КНИТУ-КАИ в Казани. Избирателей там встречают стюарды и бортпроводники. Именно на этом участке утром проголосовал Рустам Минниханов.

Певец Ришат Тухватуллин сегодня пришел на избирательный участок вместе с семьей и принял участие в выборах депутатов Госдумы.

Он заявил, что сегодняшний день является историческим для страны, а участие в выборах важно для каждого человека и каждой семьи. Тухватуллин пожелал всем здоровья и благополучия.

К голосованию присоединились и представители общественной жизни. Блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова сообщила о своем участии в выборах на одном из избирательных участков.

«Сегодня на избирательном участке праздничное настроение, солнечный день. В целом я считаю, что для молодежи и для каждого человека важно иметь активную жизненную позицию, интересоваться, выбирать, действовать, понимать, что ваш голос – это тоже форма ответственности», – сказала Гималтдинова.

Семеро участников уже выиграли iPhone 17

В Татарстане определили семерых победителей республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Смартфоны iPhone 17 разыгрывают каждый час, а вечером определят обладателя автомобиля Sollers ST8. Имена победителей публикуют в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Конкурс проходит с 18 по 20 сентября. Для участия нужно сделать совместное фото с семьей, друзьями или коллегами на фоне входа в избирательный участок. В кадре должны быть видны обозначение участка – надпись, баннер или плакат – и хотя бы один специальный браслет, который выдают проголосовавшим рядом с участками. На снимке должно быть не менее двух человек, среди них хотя бы один совершеннолетний.

Фотографию необходимо сделать в один из дней голосования с 8:00 до 20:00 и опубликовать на стене своей страницы во «ВКонтакте» с двумя хештегами: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Всего за три дня среди участников разыграют три автомобиля Sollers ST8 и 33 смартфона iPhone 17.