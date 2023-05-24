«Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана

Оператор связи «Летай» продолжает работу по повышению качества работы сети. Так, в апреле 2023 года построено и модернизировано 30 базовых станций в 17 населенных пунктах Татарстана. За прошедший месяц мобильный интернет стандарта 4G впервые появился в шести населенных пунктах республики, в одном из них подвижная связь ранее полностью отсутствовала.

Лидером по объему проведенных работ стала Казань. В столице республики построили и модернизировали 10 базовых станций. Плановая оптимизация сети продолжается и в Набережных Челнах. За прошлый месяц в автограде модернизировано 5 базовых станций. При этом на 18 действующих базовых станциях стандарта LTE увеличена емкость, что существенно повысило скорость мобильного интернета. Улучшенные условия связи также стали доступны жителям Мензелинска, Чистополя, Азнакаева, Кукмора, а также Алексеевского, Рыбно-Слободского, Спасского и Сабинского районов.

«Благодаря проводимым работам инфраструктура сети планомерно развивается и успешно справляется с растущими нагрузками, – отметил Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай»). – В основе клиентоориентированности компании лежит стремление повышать уровень удовлетворенности абонентов получаемыми услугами. В частности, это касается поддержания высокого качества голосовых услуг и скорости мобильного интернета».

Анализ данных за указанный период фиксирует повышение показателя успешно установленных голосовых соединений на 3,5%, рост скорости пакетной передачи данных на 5% при стабильно растущем объеме трафика на 1,5% в месяц. В штатном режиме проводятся работы по поддержанию ключевых показателей функционирования сети, что позволяет поддерживать высокое качество соединений в сетях GSM/LTE и минимизировать количество обрывов соединений и «недозвонов». Реклама. ПАО «Таттелеком».