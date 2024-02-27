Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАМАЗ договорился с Eidos Robotics о поставке еще 40 роботов
Казанский разработчик Eidos Robotics, он же «Эйдос Робототехника», поставит на КАМАЗ еще 40 роботов. Об этом «Татар-информу» сообщил директор по развитию компании АО «Эйдос Робототехника» Игорь Семаков.
«На сегодняшний день заключены контракты на поставку 20 роботов, и на стадии оформления еще 40, и это ситуация только на февраль месяц, то есть, на начало года. Важно отметить, что это не просто роботы, а полноценные готовые робототехнические ячейки, поставляемые под ключ с технологией», – сообщил Семаков.
Eidos Robotics сотрудничает с КАМАЗом по автоматизации всех производственных процессов, заверил собеседник «Татар-информа». Например, сварка, загрузка выгрузка станков, гибка штанга, автоматизация сборки литейной оснастки, покраска, нанесение герметиков.
Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания вошла в уставный капитал татарстанского разработчика Eidos Robotics. Ежегодно Автогигант планирует вкладывать по 500-700 млн рублей в собственную роботизацию.
Подробнее по теме – «Южную Корею нам не догнать»: смогут ли роботы закрыть дефицит кадров в России?
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»