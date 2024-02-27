КАМАЗ договорился с Eidos Robotics о поставке еще 40 роботов

Казанский разработчик Eidos Robotics, он же «Эйдос Робототехника», поставит на КАМАЗ еще 40 роботов. Об этом «Татар-информу» сообщил директор по развитию компании АО «Эйдос Робототехника» Игорь Семаков.

«На сегодняшний день заключены контракты на поставку 20 роботов, и на стадии оформления еще 40, и это ситуация только на февраль месяц, то есть, на начало года. Важно отметить, что это не просто роботы, а полноценные готовые робототехнические ячейки, поставляемые под ключ с технологией», – сообщил Семаков.

Eidos Robotics сотрудничает с КАМАЗом по автоматизации всех производственных процессов, заверил собеседник «Татар-информа». Например, сварка, загрузка выгрузка станков, гибка штанга, автоматизация сборки литейной оснастки, покраска, нанесение герметиков.

Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания вошла в уставный капитал татарстанского разработчика Eidos Robotics. Ежегодно Автогигант планирует вкладывать по 500-700 млн рублей в собственную роботизацию.

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