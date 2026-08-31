Накануне учебного года в ГАИ Татарстана напомнили о важности соблюдения ПДД

Врио начальника Управления Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин

Фото-скриншот: © Госавтоинспекция Татарстана

В преддверии учебного года временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин обратился к жителям РТ. Он напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения в связи с окончанием летних каникул.

Айрат Самигуллин отметил, что в Татарстане проходит широкомасштабное мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети!». Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия по предупреждению нарушений ПДД, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров и непредоставлением водителями преимущества пешеходам, организуют профилактическую работу с юными участниками дорожного движения, примут участие в родительских собраниях и встречах с педагогическими коллективами.

«Обращаюсь к водителям транспортных средств: при движении в жилых зонах, вблизи образовательных организаций, на прилегающих территориях и в местах массового передвижения детей необходимо снижать скорость и быть готовыми к внезапному появлению юных пешеходов. Особое внимание следует уделять участкам возле пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и выездов из дворов. Пусть новый учебный год будет для наших детей радостным, продуктивным и, главное, безопасным!», – сказал Самигуллин, рекомендовав родителям разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге, а также лично с ними пройти маршрут «дом-школа-дом».

При перевозке детей в автомобилях необходимо использовать детское удерживающее устройство, отметил Самигуллин.