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Происшествия 31 августа 2026 08:57

Курьер на мотоцикле получил тяжелые травмы в ДТП с Mazda в Казани

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Курьер на мотоцикле получил тяжелые травмы в ДТП с Mazda в Казани

Курьера-мотоциклиста доставили в больницу после столкновения с легковушкой в Казани. ДТП произошло 30 августа возле дома № 57А по улице Губкина, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, 29-летний водитель мотоцикла Honda при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda и столкнулся с ним. Согласно предварительным данным, 20-летний водитель легковушки следовал в попутном направлении, не выбрав безопасную скорость.

Мотоциклиста доставили в больницу с тяжелыми травмами.

#дтп с мотоциклистом #дтп с мотоциклом #госавтоинспекции казани
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