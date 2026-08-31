Курьер на мотоцикле получил тяжелые травмы в ДТП с Mazda в Казани

Курьера-мотоциклиста доставили в больницу после столкновения с легковушкой в Казани. ДТП произошло 30 августа возле дома № 57А по улице Губкина, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, 29-летний водитель мотоцикла Honda при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mazda и столкнулся с ним. Согласно предварительным данным, 20-летний водитель легковушки следовал в попутном направлении, не выбрав безопасную скорость.

Мотоциклиста доставили в больницу с тяжелыми травмами.