Набор в первые классы Челнов продолжает сокращаться

В Набережных Челнах в новом учебном году за парты сядут 74,1 тыс. школьников. В первый класс пойдут 6,2 тыс. детей – на 422 ученика меньше, чем годом ранее. Об этом на еженедельном совещании сообщил начальник управления образования исполкома города Наркиз Кашапов.

По его словам, детские сады в этом году окончили 5,9 тыс. воспитанников. В 10-е классы перейдут 2,7 тыс. школьников.

Число первоклассников в городе снижается несколько лет подряд. Для сравнения, в 2021 году в первый класс пошли 8,5 тыс. детей.

При этом в активно застраиваемых микрорайонах нагрузка на школы остается высокой. Четыре образовательных учреждения в новых районах набрали примерно по 300 первоклассников. В общей сложности это около 1,2 тыс. детей – порядка 40 первых классов.

Кроме того, в две смены в Набережных Челнах работают 22 образовательных учреждения.