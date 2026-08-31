Проект капремонта музея Константина Васильева прошел госэкспертизу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект работ по капитальному ремонту Мемориального музея художника Константина Васильева, находящегося в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Капитальный ремонт здания музея, расположенного по адресу – ул. Ленина, д. 61, предполагает в том числе приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории.

Застройщиком выступает сам музей, а техническим заказчиком – Главинвестстрой Республики Татарстан. Проектную документацию также подготовил Главинвестстрой.

Мемориальный музей Константина Васильева был основан в 1996 году, первоначально он включал лишь квартиру, в которой почти 20 лет проживала семья художника. В 2002-м музей прошел через реконструкцию, также ему была передана еще одна квартира. Лишь в 2022-м две оставшиеся соседние квартиры расселили и перевели в нежилой фонд. В 2025 году отмечалось, что передача их музею увеличит его площадь в пять раз – с 53 до 261 кв. метра.

Вместе с капитальным ремонтом музея Константина Васильева будут решаться вопросы благоустройства прилегающей территории – парка напротив и стоянки, анонсировал в том же 2025 году глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев.

Дизайн-проект и новую научную концепцию для обновленного музея разработал художник Сергей Насекин. Основная часть картин Константина Васильева хранится в галерее художника в Казани, поэтому их проекции предполагается транслировать на стену из печи, в которую будет деликатно встроен проектор.

Ремонтные работы уже начались, из-за них музей закрыт для посещения с 2 мая текущего, 2026 года.