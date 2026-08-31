Экономист Гукасова: Право на получение двух пенсий есть у 6 категорий граждан

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Правом на получение двух пенсий одновременно в текущем, 2026 году обладают шесть категорий граждан России. Об этом напомнила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ Нина Гукасова, передает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств, которые после назначения пенсии продолжили работать в гражданской сфере; федеральных государственных гражданских служащих; гражданах, получивших инвалидность из-за военной травмы; участниках Великой Отечественной войны и жителях блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, осажденного Сталинграда; членах семей погибших военнослужащих; космонавтах и работниках летно-испытательного состава.

При этом экономист подчеркнула, что для назначения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо соответствовать сразу нескольким условиям. Это наличие не менее 15 лет страхового гражданского стажа и как минимума 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, а также достижение установленного пенсионного возраста. В этом году для мужчин 1962 года рождения он составляет 64 года, для женщин 1967 года рождения – 59 лет.

Страховая пенсия, назначаемая в качестве второй, выплачивается без фиксированной части, размер которой в 2026-м равняется 9584 рублям, но, несмотря на это, индексируется в общем порядке, уточнила Гукасова.