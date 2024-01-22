Иммунитет к санкциям: почему удвоилась стоимость пакета акций компаний Татарстана

Инвестпакет «патриота республики» за прошлый год вырос более чем в два раза

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цена пакета «патриота Татарстана» за год выросла до 15,5 тыс. рублей

Как известно, на Московской бирже торгуются акции сразу шести компаний из Татарстана. Кроме главной «голубой фишки» – «Татнефти» доступны для покупки бумаги двух гигантов нефтехимии из СИБУРа – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ). А также КАМАЗа, «Таттелекома» и такой «темной лошадки», о которой отказываются говорить аналитики, как «Нижнекамскшина» (в мае 2022 года «Татнефть» продала компанию республиканскому «Татнефтехиминвест-холдингу»).

В прошлом году автор «Татар-информа» собрал инвестпакет «патриота республики». Аналогично поступил уже в конце 2023-го автор телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрий Козлов. Правда, он не включил в свой пакет все ту же «Нижнекамскшину».

Напомним, лоты, которые продаются через брокеров, имеют разные объемы. Так, только у «Татнефти» акции продаются поштучно, а вот у «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», а также КАМАЗа лоты состоят из 10 бумаг. У «Нижнекамскшины» – из ста акций, а у республиканского оператора связи – из тысячи. Для чистоты эксперимента автор этих строк купил у «Татнефти», «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» как обыкновенные, так и привилегированные акции (у других эмитентов из Татарстана бумаги только одного типа).

Итоги 2023-го воодушевляют. По данным на закрытие торгов на Мосбирже 9 января 2023 года, весь пакет стоил чуть более 7,1 тыс. рублей. На 9 января 2024 года стоимость акций выросла до 15,5 тыс. рублей. Рост за год на 118%, или почти в 2,2 раза!

Впрочем, цена пакета в течение года взлетала и выше. Например, на 31 августа 2023 года, как сообщал «Татар-информ», он оценивался и в 17,2 тыс. рублей, рост по сравнению с началом года – в 2,5 раза.

По итогам прошлого года абсолютным лидером роста оказались бумаги «Нижнекамскшины», подорожавшие на 237%, КАМАЗа (на 137%), а также «Таттелекома» и «Татнефти».

Вообще выросла стоимость всех лотов. Причин много. Самая очевидная – рост всего рынка: так, совокупный объем торгов на Мосбирже по итогам 2023 года увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом — с 1,1 до 1,3 квадриллиона рублей (это максимальное значение за всю историю биржи), а Индекс Мосбиржи – ключевой индикатор рынка акций, который включает в себя бумаги 50 крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, – на 43,87%, с 2154 пунктов до 3099.

«Регуляторы, инвесторы и эмитенты приняли новую геополитическую реальность, у рынка выработался определенный иммунитет к санкционной теме, в условиях отсутствия явных негативных новостей и при поддержке высоких цен на нефть и слабеющего рубля отечественный рынок акций продемонстрировал значительный восстановительный рост, максимально приблизившись к уровням начала 2022 года 4 сентября 2023 года, когда Индекс Мосбиржи достиг годового максимума на отметке 3287,34 пункта. Таким образом российский рынок продемонстрировал в 2023 году безостановочный 8-месячный рост, что стало, пожалуй, своеобразным рекордом за всю его историю. Дополнительными драйверами рыночного роста стали рекордные дивиденды, выплаченные весной и летом нефтяниками и банками, зарождающийся бум IPO и редомициляция компаний», – отметили обозреватели Finam.ru.

«Татнефть»: все еще впереди

В декабре вице-премьер страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что нефтегазовый сектор России, несмотря на усиление санкционного давления, в 2023-м выстоял.

«Наши нефтяники проявили чудеса адаптации благодаря флоту российских танкеров и сопутствующих отечественных услуг, как страхование транспортировки. Помогла также воля основных потребителей, как Индия и Китай, которые под давлением санкций выбрали экономическую целесообразность для себя. Западным странам даже пришлось обсуждать дополнительные методы борьбы со “сверхдоходами” российских нефтяников, так как российская марка нефти Urals поднялась выше “потолка”», – отмечал по этому поводу Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

По итогам третьего квартала «Татнефть» решила вернуться к норме выплат дивидендов на уровне 100% прибыли, выплатив 35,17 рубля на акцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, росту акций «Татнефти» помог и ряд других факторов: ослабление рубля, снижение дисконта на российскую нефть, повышенные мировые цены на нефть, устойчивость сектора к санкциям и, как следствие, высокие дивидендные выплаты. По итогам третьего квартала, например, главная нефтяная компания Татарстана неожиданно решила вернуться к норме выплат дивидендов на уровне 100% прибыли, выплатив 35,17 рубля на акцию.

До пандемии «Татнефть» ориентировалась на выплату 100% прибыли, но «кризис и отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти вынудили менеджмент отказаться от данной практики», напомнил Кауфман. Однако сейчас у компании отрицательный чистый долг, отсутствуют планы по росту инвестиций, а бюджет Татарстана нуждается в денежных средствах, отметил аналитик.

«На этом фоне мы полагаем, что «Татнефть» может окончательно вернуться к практике выплаты 100% прибыли по РСБУ. При этом рублевые цены на нефть марки Urals остаются на повышенном уровне на фоне закрепления дисконта в диапазоне 10-15 долларов за баррель, повышенных на фоне действий ОПЕК+ мировых цен на нефть и умеренно слабого рубля. На фоне сочетания данных факторов дивиденды за 2024 год, по нашим оценкам, могут составить около 120 рублей на акцию, что соответствует 17,2% доходности на бумагу – привлекательное значение для российского рынка», – отмечает Кауфман.

Основным риском для данного прогноза он называет «возможность более низкого пэйаута (дивидендных выплат, – прим. Т-и) или более низких рублевых цен на нефть». Возможно, в том числе и поэтому в «Финаме» смотрят на акции «Татнефти» «умеренно позитивно», несмотря на их существенное подорожание в 2023 году. Целевые аналитики считают стоимость по обыкновенным акциям 798,9 рубля, по привилегированным – 791,7 рубля.

В «Атоне» ранее средний потенциал роста акций «Татнефти» оценивали выше – в 33% (больше, чем у конкурентов по отрасли), а индикативный диапазон справедливой цены – в 775-825 рублей. «Стратегия развития компании предполагает рост добычи с 29,1 млрд баррелей в сутки до 40,5 млрд в сутки к 2030 году, а также дальнейшее развитие переработки. Как и для остальных компаний сектора, основным драйвером стоимости акций “Татнефти” является динамика цен на нефть, а ключевыми рисками – санкционные ограничения», – отмечали аналитики.

Предприятия СИБУРа в Татарстане – благоприятная долгосрочная перспектива

НКНХ и КОС показали самую скромную динамику роста акций за прошлый год. Например, «префы» «Нижнекамскнефтехима» прибавили лишь чуть более 4%. В инвестбанке «Синара» ранее даже отмечали, что на среднесрочную перспективу дивидендная доходность НКНХ вряд ли превысит 4% при коэффициенте выплаты в 15%, и рекомендовали бумаги продавать.

НКНХ и КОС показали самую скромную динамику роста акций за прошлый год Фото: mpt.tatarstan.ru

По оценке аналитика «Ак Барс Финанс» Александра Осина, после роста на 60% в январе – августе 2023-го, в сентябре – декабре обыкновенные акции НКНХ подешевели на 23%. Схожую динамику показали и «префы». Хотя чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила лишь 9,1 млрд рублей (против 57,7 млрд рублей за тот же период прошлого года), а выручка снизилась на 23,6%, до 159,4 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась на 13,6%, до 44,3 млрд рублей.

«Комплекс факторов, которые негативно влияют на выручку и доходы эмитентов, включает негативное изменение курса рубля, внешние санкционные ограничения, рост логистических затрат. Несмотря на воздействие указанных рыночных и нерыночных, в существенной мере – разовых факторов, бизнес компании демонстрирует значимую устойчивость к шокам», – уверен Осин.

Поэтому в «Ак Барс Финанс», несмотря на «некоторое ухудшение среднесрочных оценок» справедливой стоимости бумаг НКНХ, верят в благоприятную долгосрочную перспективу эмитента. Потенциальный объем производства каучуков НКНХ составляет порядка 800 тыс. тонн, оценочно в ЕС формируется порядка 15% выручки, что усложняет перенаправление потоков продаж. Но высокая – от 5% до более 40% - доля на ключевых рынках сбыта позволяет компании рассчитывать на итоговой успех в изменении географии продаж. Кроме того, мастер-план НКНХ, разработанный еще в 2022-м, предполагает прирост EBITDA на 5-8% в год до 2026 года.

В среднесрочной перспективе справедливую стоимость обыкновенных и привилегированных акций НКНХ в «Ак Барс Финанс» «под влиянием сравнительно слабой статистики последних кварталов» оценивают в 134,64 и 111,61 рубля соответственно. Оценка, по словам Осина, учитывает 15%-ный дисконт – «поправку на нерыночные, отраслевые и корпоративные риски по данным бумагам, но предполагает потенциал роста относительно текущих цен в 18% и 43% и рекомендацию “покупать”».

По КОС аналогичные оценки – 164,54 (потенциал роста относительно текущих цен 25%) и 51,96 (на 87%) рубля соответственно. Акции Казанского химкомбината аналитики также рекомендуют покупать. «Полагаем, что высокая положительная корреляция динамики обыкновенных и привилегированных акций КОС в среднесрочном периоде сохранится», – считает Осин.

Как и у НКНХ, в январе – сентябре 2023-го и обыкновенные акции компании, и ее «префы» подорожали на 75% и 25% соответственно. Но под влиянием ухудшения статистики в четвертом квартале подешевели на 11% и 20%.

«Ряд стратегических внутренних драйверов для роста спроса на бумаги эмитента сохраняется. В результате дефицита сырья компания систематически недополучает 4-10% выручки и прибыли. Полагаем, что в рамках объединенной компании данная проблема будет решена. Один из среднесрочных вариантов – использование мощностей строящегося этиленового комплекса ЭП-600 “Нижнекамскнефтехима”, достижение механической готовности которого к эксплуатации планируется во второй половине 2024 года», – говорит Осин.

Ралли во втором и третьем эшелонах

Одна из громких историй 2023 года – аномальный разгон, с последующим падением низколиквидных акций второго и третьего эшелонов, которая по касательной затронула и бумаги таких компаний из Татарстана, как «Нижнекамскшина» и «Таттелеком».

«Нижнекамскшина» стала лидером роста по итогам 2023 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается шинного предприятия, ставшего лидером роста по итогам 2023 года, то в моменте стоимость его бумаг взлетала выше 127 рублей. Пик такого безумного ралли пришелся на август, но с сентября Мосбиржа и ЦБ лавочку прикрыли, планомерно изменив правила запуска дискретных аукционов, сократив размер максимального дневного прироста неликвидных акций и приняв ряд других стабилизирующих мер. Тем не не менее индекс акций третьего эшелона вырос за год более чем на 73%, то есть намного больше, чем Индекс Мосбиржи.

«Отчасти поддержку сектору активов фондового рынка второго и третьего эшелонов – таким, как бумаги “Таттелекома”, – оказал эффект активного роста спроса на высокую доходность, который наблюдался в первых трех кварталах прошлого года. Такой рост зачастую особо усиливается в периоды, предшествующие циклам значимого повышения оценочных рисков. Отчасти популярность таких бумаг была связана с тем, что вследствие своей сравнительно низкой ликвидности, отсутствия их покрытия крупными фондами такие акции сравнительно слабо подвержены негативной переоценке под влиянием нерыночных факторов», – объяснил Александр Осин.

Судя по итоговой динамике за год, в которой аномальные взлеты оказались сглажены за счет более долгосрочного периода расчета, доходность вложений в бумаги таких эмитентов в реальности оказалась не столь уж и высокой. Кто не успел, тот опоздал. Тем более что, по крайней мере в случае с «Таттелекомом», стоимость акций которого в сентябре 2023-го взлетала на закрытии торгов и до 1,6 рубля за акцию, данные корпоративной отчетности значимой поддержки ценам бумаг не оказали. В итоге котировки «Таттелекома» в третьем-четвертом кварталах 2023-го продемонстрировали значимую «медвежью» корректировку стоимости эмитента.

Котировки «Таттелекома» в третьем-четвертом кварталах 2023-го продемонстрировали значимую «медвежью» корректировку стоимости эмитента Фото: letai-tattelecom.ru

Тем не менее в «Ак Барс Финанс» долгосрочную оценку компании улучшил, хотя по-прежнему не закладывают в нее значимого повышения маржинальности бизнеса. «Учитывая, что рост тарифов в отрасли контролируется властями, ожидаемое ускорение инфляции окажет значимое давление на доходы оператора в рамках базового сценария уже в первом полугодии 2024 года», – считает Осин. Значение справедливой стоимости компании аналитик повысил до 0,9426 рубля за акцию, что предполагает 3%-ный потенциал роста и рекомендацию «держать».

КАМАЗ: взлет на гособоронзаказе

На фоне разгона финансирования гособоронзаказа для машиностроения в России наступили золотые времена. Котировки акций КАМАЗа отражают веру инвесторов в эту новую реальность, да и отчетность компании акционеров не разочаровывает. Так, чистая прибыль челнинского автогиганта по МСФО за I полугодие 2023 года выросла вдвое, до 13,5 млрд рублей. А выручка увеличилась на 25,3%, до 166,8 млрд рублей. Гендиректор компании Сергей Когогин в конце прошлого года сообщал в интервью ведущим СМИ, что бизнес-план КАМАЗа на 2023 год предполагает рост выручки по МСФО до рекордных 300 млрд рублей.

«Можно предположить, что и в 2023 году второе полугодие будет сильнее первого по выручке, а прибыль можно рассчитать, отталкиваясь от чистой маржинальности, которая в первом полугодии составила 8,1%. Таким образом, выручка за полный 2023 год может составить 350-400 млрд рублей, а чистая прибыль – 28-32 млрд рублей», – выдал прогноз автор и создатель сообщества «ИнвестТема» Владимир Литвинов.

«По итогам 2023 года ждем также сильные результаты КАМАЗа на фоне роста авторынка и оцениваем компанию как фундаментально сильную», – уверена и аналитик ПСБ Екатерина Хейфец.

Котировки акций КАМАЗа отражают веру инвесторов в новую реальность, да и отчетность компании акционеров не разочаровывает Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа стратегического развития КАМАЗа выглядит еще масштабнее: рост выручки до 806 млрд рублей и продаж до 60 тыс. грузовиков к 2030 году. В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к той же дате, рост доли продаж за рубежом в 16% от общего объема реализации и рентабельность по EBITDA на уровне 9%. Интересно, что в «Ак Барс Финанс» данный прогноз выручки рассматривают… в качестве консервативного, «поскольку ориентируемся в долгосрочных оценках на справедливый, обусловленные оценочными параметрами монетизации экономики РФ рост инфляции на среднегодовом уровне порядка 8-10%».

Расчетное значение справедливой стоимости акции КАМАЗа Александр Осин повысил до 280,88 рубля, что предполагает 40%-ный потенциал роста, «и учитывает сравнительно низкий для эмитентов в нашем покрытии, но обусловленный системообразующей ролью предприятия 10%-ный дисконт поправку на нерыночные, отраслевые и корпоративные риски». Аналитик ожидает, что в перспективе ближайшего года акции КАМАЗа будут торговаться «несколько лучше широкого рынка».

Но по итогам 2024-го, «с учетом ухудшения отраслевой конъюнктуры на фоне формирования значительного объема предложения на ряде сегментов авторынка и с учетом ужесточения кредитных условий», в «Ак Барс Финанс» ожидают снижения чистой прибыли компании до 8 млрд рублей против 16,9 млрд согласно прогнозу на текущий год.

«Несмотря на то что Китай постепенно занимает место западных автопроизводителей, КАМАЗ все еще может воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке в ближайшие годы. Если предположить, что показатели компании продолжат расти, то акции КАМАЗа могут представлять интерес для некоторых инвесторов. Однако если ожидать сохранения текущего уровня прибыли без дальнейшего роста, то инвестиционная идея не вызывает бурного интереса», – пишет, в свою очередь, Литвинов.

Индекс Мосбиржи может вырасти на 25-30%

В «Атоне» рассматривают два возможных сценария поведения рынка в 2024 году: «продолжение роста», несмотря на высокую ключевую ставку (впрочем, ее влияние на рынок акций аналитики оцениют как не слишком сильное), и «умеренное торможение» – в случае, если процентные ставки продолжат расти и проявится ряд других негативных факторов.

Только за прошлый год число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 6,7 млн Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Индекс Мосбиржи, по оценке аналитиков «Атона», может вырасти на 25-30%, до диапазона в 4000-4200 пунктов. Среди причин такого позитивного прогноза – доходность «длинных» ОФЗ, которые пока торгуются существенно ниже ключевой ставки, дополнительная премия за риск инвестиций в акции, недооценка российских бумаг, ожидание новых IPO, а также дивдоходность в диапазоне 8-12%, которую предлагают многие эмитенты.

Еще один важный момент – приход частных инвесторов. Только за прошлый год число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, выросло на 6,7 млн – до 29,7 млн, они открыли более 52 млн счетов (плюс 14 млн к предыдущему году).

Доля «физиков» в объеме торгов акциями в среднем составила 79%, облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 18%, на срочном рынке – 65%. В ценные бумаги частники за год вложили более 1,1 трлн рублей, впрочем, в основном в облигации. Кстати, Татарстан входит в топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже (930 тыс.), правда, уступает Башкортостану (1 млн), но опережает Самарскую область (700 тыс.).

Среди причин роста количества частных инвесторов аналитики «Атона» назвали большой выбор инвестиционных инструментов и их привлекательную доходность по сравнению с классическими банковскими продуктами, развитие мобильных приложений для инвестиций и расширение предложения доступной аналитики. И это не предел: приток «физиков» на фондовый рынок в ближайшие годы продолжится. Потенциал для роста скрыт и в том, что, несмотря на рост числа активных счетов на бирже, доля их владельцев от общего экономически активного населения составляет менее 5%. «Притоки инвестиций от частных инвесторов также будут способствовать поддержке фондового рынка», – уверены аналитики.

Сдерживающими факторами может стать рост, вслед за ключевой ставкой, других процентных ставок на рынке, что будет сдерживать рост стоимости активов, так как инвесторы будут требовать большей доходности на свои инвестиции. Дополнительным ограничением роста рынка может стать постепенное перемещение акций из недружественных стран в российский периметр, что может спровоцировать их локальный «навес». А возможный рост налоговой нагрузки, повышение санкционного давления и чрезмерное укрепление курса рубля могут ограничить рост акций экспортеров, капитализация которых составляет более половины в Индексе Мосбиржи.