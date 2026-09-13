Мэр Нижнекамска навестил в больнице пострадавших в результате удара БПЛА

Фото: © канал мэра Нижнекамска в МАКС

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил в больнице пострадавших в результате удара вражеского беспилотника. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в МАКС.

«Заехал в НЦРМБ, где сейчас лечатся трое пострадавших. Медики внимательно наблюдают за состоянием каждого и оказывают всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие получают медпомощь амбулаторно, они чувствуют себя лучше. Постоянно держу ситуацию на контроле и оперативно получаю всю информацию о состоянии людей», – написал он.

Фото: © канал мэра Нижнекамска в МАКС

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск пострадали 12 человек. Двое человек погибли. Следком возбудил уголовное дело о теракте.