Ротенберг: Валиеву и Кондратюка не допускают из-за боязни конкуренции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российских фигуристов Камилу Валиеву и Марка Кондратюка могут не допускать до международных турниров из-за боязни конкуренции. Такое мнение высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, передает ТАСС.

«Считаю, наших убирают, потому что они лучшие, другие боятся конкуренции. Они убирают самых лучших, которые явно, если бы выступали, стали бы чемпионами, это некое признание, что ты лучший», – сказал Ротенберг.

«Но это непростой психологический момент. Надо просто преодолеть. Все причины находят искусственно, чтобы они не участвовали. Потому что они победят», – добавил Ротенберг.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на решение об отзыве нейтрального статуса. В августе организация предоставила спортсменам такой статус, однако уже в сентябре отозвала его. После этого фигуристы решили оспорить решение.