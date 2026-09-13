Синоптик Тишковец спрогнозировал неустойчивую весну в России в 2027 году

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Весна 2027 года в России может отличаться резкими перепадами погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он связал свои опасения с продолжением климатического явления Эль-Ниньо. По прогнозу специалиста, оно сохранится как минимум до февраля 2027 года, а возможно, и до марта. Эль-Ниньо сопровождается аномальным повышением температуры воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана.

«У меня есть огромные опасения, что весна в 2027 году будет чрезвычайно неустойчивой. Она будет наступать, потом будет обрыв арктических вторжений в марте и даже в апреле, после хорошего весеннего тепла будут возвращаться и снегопады, и холода», – рассказал синоптик.

По его словам, особенно выраженная зона холода может сформироваться в северной половине страны. Кроме того, Тишковец подчеркнул, что весна 2027 года точно не будет ранней.