Ушаков: ОАЭ готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «Известиям» сообщил помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, соответствующую готовность подтвердил наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

«Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше», – сказал Ушаков.