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Происшествия 13 сентября 2026 11:55

В Челнах мужчина погиб в огне, его одежда загорелась от газовой плиты

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В Челнах мужчина погиб в огне, его одежда загорелась от газовой плиты
Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Трагедия произошла в Набережных Челнах в многоквартирном доме на проспекте Хасана Туфана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. В трехкомнатной квартире на 6-м этаже в результате пожара погиб 63-летний мужчина.

На момент прибытия пожарных открытого горения в квартире не было. Тело мужчины нашли на кухне. По версии Госпожнадзора, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Возле газовой плиты были обнаружены обгоревшие ходунки, а также расплавленная и протекающая пластиковая труба отопления, что и могло послужить причиной ликвидации пожара. Вероятнее всего, мужчина стоял возле газовой плиты, на нем загорелась одежда, после чего огонь перекинулся на находившиеся рядом вещи. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

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