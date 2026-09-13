Жители пострадавшего от атаки БПЛА дома в Нижнекамске размещены в ПВР

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев встретился с жильцами дома, пострадавшего в результате атаки вражеского БПЛА. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в МАКС.

«Встретился с жителями пострадавшего дома. На данный момент они находятся в пункте временного размещения в ближайшей школе. Здесь организовано питание, специалисты фиксируют все обращения», – написал он.

Беляев поблагодарил жильцов за оперативную реакцию на тревогу.

«Благодаря тому, что многие из них в первые минуты сирены спустились в укрытие, удалось избежать большого количества пострадавших. Это самое главное», – подчеркнул градоначальник.

Мэр также добавил, что специалисты проводят обследование здания, проверяют состояние несущих и ограждающих конструкций, чтобы оценить характер и степень повреждений.

Ранее последствия атаки врага на Нижнекамск прокомментировали в пресс-службе Раиса Татарстана. По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших.