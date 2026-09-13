Матч «Нефтехимик» – «Адмирал» начнется с минуты молчания

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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Адмиралом» начнется с минуты молчания в память о погибших в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба «Нефтехимика».

Встреча состоится сегодня, начало запланировано на 17:00 мск. Хоккеисты и тренеры выйдут на лед в траурных повязках.

«Игра пройдет без развлекательных активностей и музыкальных сопровождений», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранним утром 13 сентября Нижнекамск подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате пострадали 12 человек. Двое человек погибли. Следком возбудил уголовное дело о теракте.