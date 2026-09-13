Мэр Нижнекамска указал номера телефонов для жильцов пострадавших от БПЛА домов

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев указал номера телефонов для жильцов домов, поврежденных в результате атаки вражеских беспилотников. Соответствующий пост градоначальник разместил в своем канале в МАКС.

«После сегодняшней атаки в некоторых домах есть повреждения: выбиты окна, появились трещины в оконных рамах. Прошу жителей, чье имущество пострадало, позвонить в службу учета претензий граждан. Специалисты зафиксируют обращение и предоставят необходимую информацию по дальнейшим действиям.

8 (8555) 35-10-72

8 (8555) 35-10-00

Городские службы продолжают работать над устранением последствий произошедшего», – написал Беляев.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Нижнекамск пострадали 12 человек. Двое человек погибли. Следком возбудил уголовное дело о теракте.