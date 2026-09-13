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Экономика 13 сентября 2026 09:32

В России с 2027 года начнут мониторить цены на некоторые продукты

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В России с 1 января 2027 года начнут мониторить формирование цен на отдельные продукты питания. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Правительство утвердит перечень продовольственных товаров, цены на которые будут отслеживать, а также проводить их оценку и анализ динамики и факторов формирования стоимости.

Кроме того, документ предусматривает определение федеральных органов исполнительной власти, которые будут получать сведения о компаниях, занимающихся торговлей. В частности, речь идет о данных о продажах и поставках, прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов.

#цены на продукты
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