Следком возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки вражеских БПЛА на Нижнекамск. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан», – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

Последствия атаки врага на Нижнекамск прокомментировали в пресс-службе Раиса Татарстана. По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших. Он также сообщил, что жильцы пострадавшего от атаки БПЛА дома в размещены в ПВР.

Об уничтожении вражеских дронов над Татарстаном сообщили в Минобороне РФ.