Появилась новая мошенническая схема – с бумажными письмами якобы из налоговой

Бумажные письма якобы из налоговой службы стали отправлять россиянам мошенники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

По его словам, аферисты присылают бумажные письма, где говорится о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы. После этого уже на электронную почту могут поступать уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете. Для ознакомления с ним предлагается перейти по приложенной ссылке на сайт, созданный мошенниками. Если человек введет логин, пароль или другие сведения, они окажутся у мошенников.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», – сказал сенатор.