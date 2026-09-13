Максимальный размер пенсии: сколько можно будет получать в 2027 году

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В 2027 году размер страховой пенсии по старости для отдельных граждан может приблизиться к 77,4 тыс. рублей. Такой прогноз озвучил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

По оценке эксперта, на максимально высокую выплату смогут претендовать граждане с продолжительным трудовым стажем — порядка 40–45 лет. При этом важным условием станет высокий официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, а также значительное количество накопленных пенсионных коэффициентов. В рассматриваемом сценарии речь идет примерно о 350–400 баллах.

«При таком сценарии расчет на конец 2027 года покажет, что при умножении 400 баллов на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 168,57 рубля и прибавлении фиксированной выплаты в размере 9 968,08 рубля итоговая сумма составит 77 396,08 рубля", – сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Специалист также обратил внимание на то, что российское законодательство не устанавливает верхнюю границу страховой пенсии по старости. Ее фактический размер формируется с учетом продолжительности страхового стажа и уровня официальной заработной платы.

При этом количество пенсионных коэффициентов, которые можно получить за один год, ограничено. По действующим правилам за один календарный год гражданину могут начислить не более 10 пенсионных баллов.