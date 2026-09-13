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Происшествия 13 сентября 2026 10:07

В результате удара ВСУ по Нижнекамску пострадали 12 человек

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12 человек пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. Состояние пострадавших находится под пристальным вниманием врачей.

Ситуацию с последствиями вражеского удара держит на контроле Рустам Минниханов. Раис поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке, службы города ведут работу по ликвидации последствий.

Напомним, в результате удара беспилотников ВСУ по Нижнекамску погибли два человека. Следком возбудил уголовное дело о теракте.

#атака БПЛА #беспилотники #дроны
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