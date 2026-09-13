В Болгаре проходит фестиваль воздухоплавания «Мечтатели»

Фото: © Артур Константинов

Фестиваль воздухоплавания и воздушных змеев «Мечтатели», который проходит с 10 по 13 сентября в Болгаре, развернул свои полотна на фоне минаретов и белых известняковых руин. Древний город сменил привычный строгий ритм исторического заповедника на суету стартовой площадки.

Первая часть фестиваля, посвященная воздушным змеям и авиамоделированию, состоялась еще в июле и собрала 11 470 зрителей. На этот раз организаторы ожидают более 12 000 гостей.

12 сентября в программу фестиваля вошли шоу горелок, массовые запуски самолетиков, конкурсы воздушных змеев, парад аэростатов, изготовленных участниками командного конкурса, и награждение победителей. Главным вечерним событием стало огненное шоу театра «Огненная сказка» из Кирова: театрализованное действо с огнем, танцами и трюками, а также светомузыкальное шоу с огненными горелками. Музыкальное сопровождение обеспечили «Банда Келли», «Гротаж» и Broken Dronez.

Фото: © Артур Константинов

На протяжении двух дней на фестивале работают интерактивные и ремесленные мастерские: посетители могут самостоятельно собрать воздушных змеев, мини-аэростаты и авиамодели, а на площадке «Дом науки и техники» – сконструировать и запустить пневматические ракеты. Также на фестивале работает ярмарка народных промыслов, кожевенная мастерская и зона с настольными играми. Площадка семейного отдыха включает исторические игры, фехтование, лучный тир, эстафеты и соломенный лабиринт.

«Каждый наш фестиваль направлен на сохранение традиционных семейных ценностей. «Мечтатели» – не исключение. Мы хотим подарить гостям праздник, где можно не просто смотреть, а делать своими руками – от воздушного змея до макета аэростата. Дети и взрослые приобщатся к небу, увидят парад аэростатов, научатся новому на мастер-классах или просто проведут выходные с семьей на свежем воздухе», – отметил организатор фестиваля «Мечтатели» Марк Рофман.

Фото: © Артур Константинов

Инфраструктура площадки включает просторный фуд-корт, точки продажи горячих напитков и пункты оказания первой медицинской помощи. Для удобства иногородних посетителей в шаговой доступности от стартовой поляны развернут палаточный городок, а между Казанью и Болгаром на время проведения мероприятия запущены дополнительные автобусные рейсы.

Для гостей организованы воздушные экскурсии на аэростатах 10, 11, 12 и 13 сентября. Запись была доступна по ранним заявкам в официальной группе фестиваля.

Фото: © Артур Константинов

Фестиваль «Мечтатели» проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Партнер фестиваля – Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

Артур Константинов