Канада задерживает выдачу виз российским участникам ЧМ по велогонкам

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Российские спортсмены, заявленные на чемпионат мира по велогонкам на шоссе, до сих пор не получили въездные визы в Канаду. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Чемпионат мира пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. По словам тренера, спортсмены подали документы на визы заранее, однако их оформление затянулось.

«Вследствие этого мы уже сейчас находимся в невыгодном положении по сравнению со многими другими зарубежными командами, так как у нас уже не будет времени на адаптацию после длительного перелета через несколько часовых поясов. Вылет запланирован на 18 сентября», – рассказал Абрамян.

В категории «элита» на чемпионат заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Российские велогонщики также вошли в заявку на юниорские состязания, которые пройдут в рамках турнира. На международных стартах российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.