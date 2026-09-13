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Происшествия 13 сентября 2026 09:21

Вражеские БПЛА уничтожены над Татарстаном, – Минобороны РФ

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Об уничтожении вражеских беспилотников над Татарстаном сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, всего за минувшую ночью в небе над Россией уничтожено 389 вражеских БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей», – говорится в сообщении.

Последствия атаки врага на Нижнекамск прокомментировали в пресс-службе Раиса Татарстана. По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамск направился Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев выразил соболезнования семьям погибших. Он также сообщил, что жильцы пострадавшего от атаки БПЛА дома в размещены в ПВР.

#атака БПЛА #беспилотники #минобороны рф
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