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На главную ТИ-Спорт 13 сентября 2026 10:34

Воробьев: идею с буллитами перед матчами КХЛ нужно доработать

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Воробьев: идею с буллитами перед матчами КХЛ нужно доработать
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идею проводить серию буллитов перед матчами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) необходимо доработать. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев.

«Идея в теории неплохая, только непонятно, когда эти буллиты бросать – в конце разминки на льду или перед самым началом матча. Однозначно, она требует доработки, взвешивания “за” и “против”, надо много думать», – сказал Воробьев.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о предложении определять победителя серии буллитов до начала основного времени матча. В случае выигрыша в серии бросков команда будет получать дополнительное очко.

#хоккей #илья воробьев #кхл
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