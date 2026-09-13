Путин: базовые ценности БРИКС привлекательны для многих в мире

Интерес международного сообщества к деятельности БРИКС продолжает расти. Базовые ценности объединения привлекательны для многих в мире, заявил Президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате «аутрич» саммита БРИКС плюс. Об этом сообщает ТАСС.

«Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», – сказал глава государства.