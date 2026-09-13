Женщина погибла на пожаре в нижнекамской пятиэтажке

Пожар в нижнекамской пятиэтажке

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

59-летняя жительница Нижнекамска погибла в результате пожара, произошедшего в пятиэтажном доме на Школьном бульваре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в коридоре двухкомнатной квартиры на 2 этаже, там загорелись вещи. Пожарные потушили огонь на площади 6 кв. метров, во время тушения они обнаружили тело погибшей.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и ‎эксплуатации электрооборудования.

Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели мужчины на пожаре в многоквартирном доме в Набережных Челнах. По предварительным данным, на нем загорелась одежда, когда он стоял у газовой плиты.