Потребление алкоголя в России снизилось до уровня 1996 года

Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимального уровня с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

За последние 12 месяцев показатель составил 7,52 литра на душу населения. С начала года жители страны стали пить спиртное на 0,54 литра меньше. В 1996 году потребление составляло 7,5 литра на одного человека.

При этом данные в открытом доступе до 2008 года основаны на ограниченной базе, которая учитывает только официальные продажи спиртного. Согласно научным исследованиям, в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей продаж.

В Татарстане за последние 12 месяцев на одного человека пришлось 9,81 литра алкоголя. В Свердловской области показатель составил 9,85 литра, в Новосибирской области – 7,75 литра.

Житель Москвы в среднем за последний год употребил 4,45 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга – 5,94 литра.