Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое
Альмир Абашев в НЦРМБ
Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прокомментировал состояние пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. Соответствующий пост он разместил в своем канале в МАКС.
«Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно», – написал глава Минздрава РТ.
Альмир Абашев добавил, что в помощь медикам НЦРМБ из челнинской больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина направлены сосудистый хирург и реаниматолог.