news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 13 сентября 2026 14:03

Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое

Читайте нас в
Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое
Альмир Абашев в НЦРМБ
Фото-скриншот: © канал Альмира Абашева в МАКС

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прокомментировал состояние пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. Соответствующий пост он разместил в своем канале в МАКС.

«Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно», – написал глава Минздрава РТ.

Альмир Абашев добавил, что в помощь медикам НЦРМБ из челнинской больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина направлены сосудистый хирург и реаниматолог.

#минздрав рт #атака БПЛА #нижнекамск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Воздушная тревога в Казани – в столице РТ прозвучали сирены

13 сентября 2026

Вражеские БПЛА угрожают Казани и Зеленодольску

13 сентября 2026
Новости партнеров