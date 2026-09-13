Абашев: Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА – тяжелое

Альмир Абашев в НЦРМБ

Фото-скриншот: © канал Альмира Абашева в МАКС

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев прокомментировал состояние пострадавших в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. Соответствующий пост он разместил в своем канале в МАКС.

«Сейчас в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно», – написал глава Минздрава РТ.

Альмир Абашев добавил, что в помощь медикам НЦРМБ из челнинской больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина направлены сосудистый хирург и реаниматолог.