Ильсур Метшин рассказал, что построят на месте бывшего парка «Кырлай»

Парк «Кырлай» в 2021 г.

На месте бывшего парка «Кырлай» разрабатывают концепцию ещё большего парка аттракционов. Об этом на встрече с участниками «Движения первых» города рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Одна из компаний по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова занимается разработкой проектной документации нового парка аттракционов, который будет масштабнее и больше. Мы обязательно этот парк вернём», – сказал он.

Пока не определен вопрос с названием, возможно новому парку дадут то же имя – «Кырлай».

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.