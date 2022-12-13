Госоркестр РТ впервые исполнит Седьмую симфонию Малера
14 декабря в ГБКЗ имени Сайдашева Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский представят Седьмую симфонию Густава Малера.
Исполнение Седьмой симфонии Малера для Госоркестра РТ станет историческим событием, ведь в руках оркестрантов эта партитура оказалась впервые за все время существования оркестра.
Кстати, для самого композитора создание этой симфонии ознаменовало новый этап его творчества.
Вплоть до ее написания Малер в своей музыке неустанно стремился к воплощению героического идеала, нахождению выхода из трагического конфликта с действительностью. Здесь это стремление приобретает ещё больший масштаб.
Логика симфонического полотна выстроена так, что ведет от остро драматической, полной напряженных раздумий первой части, к жизнеутверждающему рондо финала.
Кроме того, в этот вечер прозвучит литературно-музыкальная композиция по повести Александра Пушкина «Метель» на музыку советского композитора Георгия Свиридова. За литературную часть произведения будет в ответе знаменитый российский актер, режиссер, сценарист и литератор Вениамин Смехов.
За дирижерский пульт встанет народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.
Позже Седьмая симфония Малера в исполнении Госоркестра РТ также прозвучит со сцен Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 16 декабря и Московского концертного зала «Зарядье» 17 декабря.