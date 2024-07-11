Герой РФ и уроженец РТ Баксиков поучаствует в телемарафоне «Вступай в армию Победы!»

Герой России, командир танка «Дед Мороз» Расим Баксиков поучаствует в телемарафоне «Вступай в армию Победы!». Трансляция будет длиться 12 часов, ее проведет телеканал «ТНВ-Татарстан» 15 июля с 08:00 до 20:00.

Напомним, экипаж танка «Дед Мороз» состоял из трех человек. Один из них – выпускник Казанского танкового училища Расим Баксиков. Он вместе со своими боевыми товарищами разгромил колонну бронетехники ВСУ. За такой подвиг Президент РФ Владимир Путин вручил всем членам экипажа звезды Героев России.

Помимо Басикова, гостями телемарафона станут десятки человек. Они расскажут зрителям о контрактной службе и мерах поддержки. Прямые включения запланированы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска. В рамках телемарафона будут показаны фильмы из цикла «Наши Герои», а также репортажи журналистов из зоны спецоперации.