Депутат Госдумы обратится в Генпрокуратуру по делу «племянника экс-министра Хохорина»

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн обратится к Генпрокурору России и главе СКР по делу «племянника бывшего министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина». Об этом депутат заявил в своем телеграм-канале.

«Генерал-лейтенант полиции был уличен в попытке "отмазать" своего племянника, пойманного при перевозке наркотиков», – указал Хинштейн.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Казани арестовали заместителя главы ОП «Юдино» Анатолия Григорьева. По версии следствия, в октябре прошлого года он дал указание оперативному дежурному освободить Мишенькина из изолятора временного содержания. Туда подозреваемый был помещен 1 октября за совершение административного правонарушения по статье об употреблении наркотических средств.

Александр Хинштейн указывает, что поручение об освобождении дал начальник полиции УМВД Казани Ильнур Хаялиев от имени Артема Хохорина, который, по словам депутата, является дядей Мишенькина.

«Эти факты стали основанием для уголовного дела уже в отношении самих полицейских. В ходе следствия и Григорьев, и Хаялиев дали прямые показания против министра Хохорина <…> Привлечь его к ответственности можно только силами федерального уровня: отправляю запросы Генпрокурору и главе СКР о передаче этого уголовного дела в производство центрального аппарата Следкома», — заявил Хинштейн.