В Кабмине Татарстана обсудили развитие добровольчества

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Сегодня, 7 октября, в Кабинете министров Татарстана под председательством вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой состоялось заседание Межведомственного совета по развитию добровольчества в регионе. Участие во встрече также принял первый зампред совета ассоциации «Добро.рф» Кирилл Антонов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Традиционно заседания совета становятся площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития добровольчества в Республике Татарстан и выработки решений, направленных на совершенствование системы поддержки добровольческих инициатив.

В мероприятии, помимо членов совета, приняли участие представители 45 муниципалитетов республики, включая заместителей руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов, начальников отделов по делам молодежи и спорта, директоров и специалистов молодежных центров, ответственных за развитие добровольчества.

Участники заседания обсудили реализацию показателей национального проекта «Молодежь и дети», промежуточные итоги деятельности добровольческого сообщества РТ в текущем году и реализацию комплекса мероприятий, посвященных 20-летию развития добровольчества в регионе.

Свои доклады, помимо упомянутого выше Кирилла Антонова, первого заместителя председателя совета Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», приняли заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» и руководитель управления по работе с волонтерами автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин, заместитель руководителя исполкома Буинского района РТ по социальным вопросам Лилия Садретдинова.

Заседание стало кульминационным моментом ежегодного семинара-совещания для специалистов государственных, муниципальных учреждений и организаций, ответственных за взаимодействие с добровольцами и добровольческими организациями, проходящего на базе детского лагеря «Добрый» в Высокогорском районе РТ.

На протяжении двух дней, 6 и 7 октября, участники семинара-совещания обсуждали развитие добровольчества в регионе, актуальные вопросы работы с добровольцами, обмен опытом и практиками, а также дальнейшие направления развития добровольческого движения.

«Сегодня одна из важнейших задач развития добровольческой деятельности – привлечение в нее молодежи и в целом расширение круга людей, готовых участвовать в общественно значимых инициативах. Для этого сегодня создается целый комплекс возможностей, которые позволяют не только попробовать себя в добровольчестве, но и реализовать собственные идеи и инициативы. В том числе важным инструментом становится молодежное инициативное бюджетирование, которое помогает молодым людям самостоятельно определять приоритеты и воплощать проекты, направленные на развитие своих территорий», – заметил Кирилл Антонов.

В связи с этим он поблагодарил Лейлу Фазлееву за поддержку инициативы по включению федеральной программы «Обучение служением» в средне-специальные и общеобразовательные организации. В контексте разговора об имеющимся у РТ опыте поддержки волонтеров представителем ассоциации «Добро.рф» были упомянуты почетный знак «За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан» и премия Раиса РТ в сфере добровольчества «Добрый Татарстан».

«Сегодня на заседании межведомственного совета мы обсудили не просто планы и цифры, а состояние души нашего общества. Очень отрадно видеть, что в Татарстане крепнет культура добрососедства. Люди всё чаще готовы помогать друг другу безвозмездно, по зову сердца. И, главное, для того, чтобы стать волонтером, не нужно ждать особого случая или героического момента. Начните с малого – оглянитесь вокруг. Улыбка, помощь с сумками, участие в судьбе соседского ребенка – это уже вклад в общее доброе дело», – заявила Лейла Фазлеева.

На взгляд вице-премьера РТ, к данному моменту создана вся необходимая инфраструктура: работают «Добро.Центры», волонтерские движения, платформа Добро.рф. «Достаточно одного клика или одного шага, чтобы найти единомышленников. Наша задача как государства – поддерживать этот огонь в людях, создавать условия, чтобы желание помогать не угасало, а превращалось в добрую традицию», – подчеркнула она.

Волонтерская деятельность в Республике Татарстан осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».