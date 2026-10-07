«Путешественник во времени» продемонстрировал фото, сделанные в 3311 году

Фото: Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

«Путешественник во времени» заявил, что располагает снимками из далекого 3311 года. Как сообщает Daily Star, мужчина продемонстрировал три фотографии, которые, по его словам, были сделаны во время его пребывания в будущем.

По утверждению автора снимков, у него есть «чрезвычайно интересная история», связанная с событиями прошлого и будущего. Он настаивает, что рассказ соответствует действительности и подтверждается имеющимися у него доказательствами.

На одной из фотографий можно увидеть огромный футуристический город, расположенный на платформе, парящей высоко над землей. Второй кадр, как утверждается, демонстрирует типичный жилой дом, который используют люди в далеком будущем. На третьем снимке запечатлен летательный аппарат, пролетающий над жилыми зданиями и зелеными насаждениями.

Мужчина рассказал, что получил возможность отправиться в будущее после того, как в 1990-х годах его отобрали для участия в засекреченном эксперименте, связанном с путешествиями во времени. По его словам, внимание организаторов он привлек благодаря успехам в школе и интересу к компьютерным технологиям.

Он также заявил, что принцип перемещения во времени удалось раскрыть благодаря развитию квантовых вычислений. При этом название организации, которая якобы занималась подобными экспериментами, мужчина раскрывать не стал. Он лишь утверждает, что такие структуры действительно существуют и проводят закрытые программы.