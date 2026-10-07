Минобрнауки РТ разработает дорожную карту по развитию среднего профобразования

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани сегодня впервые прошел Республиканский форум мастеров профессионального образования «Мастер 2030: от учебной мастерской к реальному производству». По его результатам будет разработана дорожная карта по дальнейшему развитию системы среднего профобразования. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Уверен, что первый форум даст свои результаты, мы разработаем и утвердим дорожную карту. По ней будет проводиться системная работа по профессиональному развитию преподавателей-мастеров, по обеспечению образовательных организаций кадрами. И главная задача – привлечь на работу молодых специалистов, чтобы они оставались в системе. Еще одна важная задача – подготовка специалистов для предприятий, которые в них нуждаются», – рассказал он.

Глава Минобрнауки отметил, что в рамках форума сегодня работали семь секций по различным направлениям. «Обсуждались вопросы, связанные с кадрами, с потребностью в специалистах, с появлением новых специальностей, профессий, повышением квалификации преподавателей. Они всегда были на повестке дня, но сегодня впервые обсудили в таком масштабе», – подчеркнул он.

Всего в работе форума приняли участие 250 человек: руководители профессиональных образовательных организаций Татарстана, мастера производственного обучения, преподаватели, представители органов власти и работодатели.