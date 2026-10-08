Эксперт Колтыгина объяснила, как сохранить работоспособность осенью

Соблюдение режима сна и отказ от позднего отхода ко сну помогают сохранить работоспособность в осенне-зимний период. Об этом рассказала доцент факультета комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания РГПУ им. А. И. Герцена Елена Колтыгина.

По словам специалиста, суточные ритмы человека формировались на протяжении тысячелетий под влиянием продолжительности светового дня. Осенью темнеет раньше, поэтому организм естественным образом требует больше покоя. Однако с появлением электричества и гаджетов люди стали позже ложиться спать, хотя время утреннего подъема осталось прежним.

«Люди отдалились от природы, но законы биологии сильнее. Когда человек реагирует на дожди, холод и перепады давления упадком сил, речь идет о нехватке жизненных резервов и нарушении гомеостаза – постоянства внутренней среды. Это может быть следствием изменения природных циклов», – отметила эксперт.

Колтыгина объяснила, что поведение и запас бодрости зависят от баланса гормонов и нейромедиаторов. По ее словам, мелатонин, который называют «гормоном сна», активнее всего вырабатывается с 20:00, а к 4–5 часам утра его уровень снижается. Самый крепкий сон приходится на период до полуночи. Во время сна мозг продолжает работать, сортируя информацию и запуская процессы восстановления. При этом синий свет экранов блокирует синтез мелатонина и мешает полноценному отдыху, поэтому смартфоны и компьютеры рекомендуется переводить в оранжевый спектр минимум за два часа до сна.

Стабильный режим дня, по словам специалиста, помогает беречь нервную систему.

«После бессонной ночи в теле начинается настоящая нейроэндокринная буря, которая успокаивается только на вторые или третьи сутки. Индивидуальная норма сна составляет от семи с половиной до восьми с половиной часов. Ее необходимо закрывать ежедневно. С другой стороны, в выходные нельзя спать до полудня: долгий сон заново сбивает биоритмы», – сообщила Колтыгина.

Постоянное время подъема и отхода ко сну в течение всей недели и четкий распорядок дня помогают организму легче перенести осенне-зимний сезон и сохранить силы до весны.