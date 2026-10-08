Ветеринар Шеляков: Собака может впадать в депрессию из-за уменьшения внимания

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Причиной депрессии у собаки может стать ремонт в соседской квартире, шумная вечеринка, простой приезд гостей или появление в доме еще одного животного. О не самых очевидных и потому не столь легко устанавливаемых факторах возникновения депрессии у домашних питомцев рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, сообщает издание News.ru.

«Депрессия у собак бывает разная, она может быть связана с факторами, которые мы не всегда замечаем. Например, соседи задумали ремонт. Шум в квартире неприятен и для нас, но для собак он более навязчив», – отметил специалист.

Он уточнил, что мелкие вибрации, передающиеся по конструкциям здания, вызывают у животных беспокойство, потому что у них более чуткое восприятие и слух.

Кроме того, на эмоциональном состоянии животного могут сказаться и другие моменты, связанные с изменением привычной обстановки. Это шумные вечеринки, приезд гостей, появление нового питомца. Во всех этих случаях собаке уделяют меньше внимания, чем она привыкла.

«В большинстве случаев животные потом начинают дружить, но сначала собака может впадать в депрессию, думая, что ее стали меньше любить», – подчеркнул Шеляков, перечислив основные симптомы. Это апатичность, общая раздражительность, ухудшение аппетита и изменение поведения.

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